Нашли в казарме: в Крыму при загадочных обстоятельствах погибли 19 военных ВС РФ, — соцсети

ДРГ якобы пробралась в казарму, где спали бойцы, и пустила туда "сильный газ нервно-паралитического действия".

В оккупированном Крыму в казарме воинской части 19 военных ВС РФ погибли от неизвестного газа. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что происшествие произошло неподалеку Феодосии несколько дней назад. По словам источников издания из воинской части, где произошло ЧП, неизвестные пробрались в казарму, где спали бойцы, и пустили туда "сильный газ нервно-паралитического действия".

В результате во сне погибли 19 военных, еще семеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Диверсанты с места происшествия скрылись, а никаких следов после себя не оставили. Какой именно газ они использовали против оккупантов, сейчас устанавливают российские эксперты.

"После тех нападений охрана казарм была серьезно усилена. Было пресечено несколько попыток ночных атак против наших военных", — сказал телеграм-каналу офицер, который служит в Крыму.

Напомним, что ранее уже был похожий случай в военной казарме оккупантов в Крыму. Так, в августе этого года в оккупированном Крыму в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат.

Ранее сообщалось, что в Донецке 7 ноября прогремели взрывы. Под завалами оказались люди.