Наводил "Шахеды" на морпехов ВСУ: предателя приговорили к 15 годам тюрьмы (фото)

По информации Офиса Генпрокурора, по наводке мужчины в Запорожье враг дважды атаковал судоремонтное предприятие.

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы предателя, который корректировал удары российских военных по Запорожью. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, мужчина наводил вражеский огонь на позиции ВСУ и передавал ФСБ информацию о расположении оборонных и промышленных предприятий. В частности, российская спецслужба с помощью предателя хотела узнать, где находятся судоремонтные заводы и дислокация морских пехотинцев ВСУ.

В СБУ рассказывают, что полученную информацию враг хотел использовать для ударов системами залпового огня "Смерч" и дронами-камикадзе. Задержали предателя в мае, когда он выполнял очередное задание от РФ.

Отмечается, что ранее мужчина работал в налоговой милиции, но за коррупцию был уволен в 2011 году. На российскую спецслужбу он начал работать в начале марта 2023 года.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

"Во внимание агрессора он попал из-за распространения прокремлевских комментариев в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в сообщении.

Он использовал свою работу водителя такси, чтобы собирать информацию, тайно снимая видео с помощью регистратора и телефона. Затем предатель передавал разведданные через анонимные чаты в ФСБ.

За выполненные задания мужчине обещали платить от 2 до 5 тыс. грн, деньги он просил перечислять на банковскую карточку сына.

В Офисе Генпрокурора сообщают, что именно по информации, которую передал мужчина российской спецслужбе, в апреле этого года враг дважды атаковал местное судоремонтное предприятие. Однако отмечается, что в суде он свою вину в содеянном не признал и сообщал, что только "отводил" вражеские удары от города.

Напомним, в начале октября на Кировоградщине впервые к пожизненному заключению приговорили вражеского агента. Женщина предоставляла РФ координаты, по которым оккупанты осуществляли ракетные атаки. Всего от такого сотрудничества с врагом женщина получила почти 150 тыс. грн.

Также работники СБУ разоблачили в Донецкой области еще одного вражеского агента. Проживая в районе Константиновки женщина следила за перемещением украинских военных и выспрашивала нужную информацию у знакомых. Собранную информацию она передавала врагу.