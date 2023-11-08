Подросток из Мариуполя получил повестку в РФ: СМИ выясняли, вернут ли его в Украину

Сначала российские чиновники заявили, что не могут вернуть подростка в Украину из-за того, что он был передан под опеку по решению суда РФ. Позже российский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что парня отдают его сестре, рассказали журналисты.

В Российской Федерации 17-летний украинский подросток Богдан Ермохин, которого депортировали из Мариуполя Донецкой области, получил повестку в армию. Его защитница Екатерина Бобровская считает, что парня могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, тогда как российский омбудсмен Мария Львова-Белова заверила, что подростка отправят в Украину. Об этом сообщили журналисты проекта "Радио Свобода "Ты как?".

17-летний парень родом из Мариуполя Донецкой области. Он с детства жил в приемной семье и доме семейного типа, поскольку в восемь лет потерял родителей. После начала полномасштабного вторжения российские военные вывезли парня в Донецк, а затем депортировали в Подмосковье.

Богдан получил российский паспорт

В апреле 2023 года российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что российские структуры задержали 17-летнего Богдана на границе с Беларусью, когда ребенок пытался вернуться в Украину. По словам защитницы парня Екатерины Бобровской, после депортации он жил в городе Руза в приемной семье врача, которая была на фронте во время российско-чеченской войны, Ирины Рудницкой. Она получила опекунство над парнем в июле 2022 года. Зато в Украине официальным опекуном парня является его двоюродная сестра Валерия.

Бобровская отметила, что парень несколько раз пытался сбежать из России, однако все попытки были безуспешными.

"Еще в апреле-мае от самого Богдана Ермохина поступило письмо на электронный адрес нашего омбудсмена с просьбой помочь вернуться в Украину. Наш омбудсмен написал официальное обращение к Татьяне Москальковой (российскому омбудсмену — ред.). И этот крик помощи был также проигнорирован", — сказала адвокатесса.

В августе Богдан встретился с Марией Львовой-Беловой, которая, по словам Бобровской, заставила написать заявление, что тот не хочет возвращаться в Украину до совершеннолетия (19 ноября Богдану исполнится 18 лет).

"Он (Богдан, — ред.) очень волнуется и переживает, что его положат в психиатрическую больницу. У Марии Львовой-Беловой были журналисты, которым она показывает этот лист бумаги. Я понимаю, для чего она это делает. В Российской Федерации есть такие страшилки, например, "Ты приедешь в Украину, тебя разберут на органы", "Ты приедешь в Украину — тебя изобьют", "Если ты будешь пытаться сбежать, мы также тебя положим в психиатрическую больницу", — заявила Бобровская.

24 октября Богдан с так называемой приемной российской мамой встретился с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Они позвонили по видеосвязи к сестре парня.

"Там было очень много прессы, они предупредили, что это все записывают. Ребенка спросили: "Согласен ли ты поехать под опеку к своей сестре в Украину?" Богдан утвердительно ответил: "Да". Москалькова, когда услышала "да", то сказала: "В таком случае должны тебя отпустить, передать под опеку, я сделаю все, чтобы это было как можно быстрее", — рассказала Екатерина Бобровская.

Адвокат и сестра парня предоставили российским чиновникам документы, подтверждающие кровную связь между Валерией и Богданом, и то, что она является официальным опекуном парня. По словам Бобровской, все документы были нотариально заверены, апостилированы и переведены на русский язык. Во время видеосвязи российские чиновники сообщили, что якобы хотят вернуть Богдана, однако не имеют возможности, поскольку парень был передан под опеку по решению суда РФ.

17-летний парень получил повестку в российский военкомат

17-летнего парня повесткой вызывают в военкомат Московской области, туда он должен прибыть 19 декабря. Защитница парня считает, что его могут мобилизовать, поскольку к тому времени он будет совершеннолетним. Она отметила, что в РФ парня признали годным к военной службе.

"Я понимаю, что это будет призыв к службе и против Украины отправят на войну так же. Он за это также очень переживает и волнуется. И сам этот факт, который происходит с Богданом Ермохиным, это подтверждение еще одного преступления — это безосновательное задержание Россией репатриации украинских детей", — сообщила Бобровская.

Она отметила, что в Международный уголовный суд уже передали информацию о безосновательном задержании и нежелании вернуть парня в Украину. Кроме этого, адвокат обращалась в московский филиал Красного Креста, однако ее письма были проигнорированы.

Зато российский омбудсмен отрицает информацию о получении Богданом повестки. Кроме этого, она заявила, что Россия якобы намерена отдать ребенка сестре Богдана.

"Последние новости таковы, что мы связались с его сестрой, которая должна приехать его забрать. Сейчас оформляются документы. Потому что мальчик несовершеннолетний, вы же сами прекрасно понимаете, по всем правилам, она должна быть его опекуном", — сообщила Мария Львова-Белова.

Также россиянка отметила, что Богдан хочет вернуться к сестре, а потому она поддержит его в этом. По ее словам, была достигнута договоренность по упрощенному порядку документов с Московской областью, а потому она надеется, что на следующей неделе Богдан поедет домой.

Что говорит Богдан Ермохин

В своем Instagram Богдан Ермохин сообщил, что уже 1,5 года не видел дома. Кроме этого, он заявил, что его родная страна стоит, тогда как украинцы — нация сильных и непобедимых.

Скриншот из Instagram Богдана

Напомним, 7 ноября стало известно, что 17-летнему Богдану Ермохину, которого депортировали в Россию из Мариуполя, выдали повестку в армию. В частности, ему нужно явиться в военный комиссариат Московского региона на 19 декабря 2023 года.