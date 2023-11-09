"Около 20%": США до сих пор закупают в РФ топливо для ядерных реакторов (видео)

По словам помощника Госсекретаря США Джеффри Пайетта, Джо Байден уже запросил у Конгресса 2,2 миллиарда на снижение зависимости от российского топлива.

Соединенные Штаты Америки продолжают закупать у Российской Федерации топливо для своих ядерных реакторов. Об этом сказал помощник Государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям по изучению интересов национальной безопасности США в Украине 8 ноября.

"Около 20% топлива, которое используется нашими атомными реакторами здесь в Соединенных Штатах, все еще поступает из России", — сказал Пайетт.

По словам помощника Госсекретаря, чтобы снизить зависимость США от топлива РФ, американский президент Джо Байден уже запросил у Конгресса дополнительные средства в размере 2,2 миллиарда долларов.

Слушанияя в сенатском комитете 8 ноября

Помощник Энтони Блинкена отметил, что на прошлой неделе Вашингтон ввел новые санкции против проекта компании "Новатэк" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа Arctic LNG 2 и ставят целью "задушить" его.

Джеффри Пайетт также подчеркнул, что в администрации допускают возможность введения запрета на импорт ядерного топлива из Российской Федерации.

Напомним, 8 ноября профильный комитет нижней палаты США поддержал законопроект, который в будущем позволит конфисковать замороженные активы России. Ожидается, что потом эти средства будут переданы Украине в качестве финансовой помощи.

Ранее, 7 ноября, СМИ сообщали, что России удалось приспособить свою экономику и настроить ее более-менее эффективную работу даже в условиях жестких международных санкций. Так, в октябре 2023 года РФ заработала на налогах от нефти и газа вдвое больше, чем в сентябре.