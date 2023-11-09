Рейтинги растут: Путин не будет делать акцент на войне в Украине во время выборов, – ISW

По мнению аналитиков, война в Украине во время президентской кампании будет обсуждаться только при условии серьезного успеха ВС РФ на фронте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время предстоящей предвыборной кампании будет избегать концентрации внимания на войне в Украине. Такой вывод изложили специалисты Института изучения войны (ISW) в отчете от 8 ноября.

Аналитики обратили внимание на то, что, по сообщению российских СМИ, президент РФ Владимир Путин не будет концентрировать внимание своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, а скорее сосредоточится на так называемой "стабильности России" и критике Запада.

Российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что два источника, близкие к Администрации президента РФ, заявили, что президентская кампания имеет целью показать Путина как лидера, который сделал Россию "островом спокойствия".

Источники Meduza отметили, что рейтинги Путина растут после критики Запада, Пропагандисты будут рассказывать российскому обществу истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно. Война в Украине во время избирательной кампании будет обсуждаться только при условии "очень серьезного успеха России на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

По сообщениям, поддерживаемая Кремлем партия "Единая Россия" якобы осознала, что использование темы войны в Украине в своей предвыборной кампании накануне выборов в Государственную думу в сентябре 2023 года было неэффективным и контрпродуктивным.

Однако, как отмечают аналитики ISW, беспокойство руководства Кремля и "Единой России" относительно внутренней поддержки войны не свидетельствует о том, что эта партия или доминирование Путина в российской политике сталкивается с потенциальной угрозой на предстоящих президентских выборах.

Напомним, 11 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин, скорее всего, не сможет провести вторую масштабную мобилизацию до выборов в марте 2024 года. Это непопулярное решение может негативно повлиять на его рейтинг. Поэтому его войска РФ в Украине могут сосредоточиться на обороне.