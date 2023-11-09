"Перехватили важные планы врага": Израиль захватил ключевой опорный пункт ХАМАС в Газе

По данным журналистов, ЦАХАЛ обнаружили много оружия, а также шахту тоннелей, одна из которых была расположена рядом с детским садом и вела к "разветвленному подземному маршруту".

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно захватили стратегическую позицию "Аванпост 17", принадлежащую организации ХАМАС. Этот опорный пункт находится на западе города Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В соответствии с заявлением ЦАХАЛа, военнослужащие вступили в схватку с боевиками ХАМАСа и Исламского джихада, находившимися как в самом опорном пункте, так и в подземных тоннелях окрестного района. В результате операции были ликвидированы десятки террористов.

В ходе операции было обнаружено значительное количество вооружения, а также тоннельная шахта, причем одна из них находилась неподалеку от детского сада и вела к сложной сети подземных маршрутов.

В частности, на "Аванпосте 17" были обнаружены важные планы боевых действий ХАМАС.

Напомним, что офицер ЦАХАЛ рассказал о боях с боевиками в секторе Газа. Он отметил, что в городе могут скрываться тысячи террористов, и перед тем, как вступить с ними в бой, израильские военные предупреждают гражданское население и призывают покинуть опасные места.

Ранее сообщалось, что глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа. Главным условием возможной паузы в боевых действиях в анклаве — освобождение террористами всех израильских заложников.