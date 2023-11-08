Нападают даже из мечетей: офицер ЦАХАЛ рассказал о боях с боевиками в Секторе Газа

Военнослужащие израильской армии делают все возможное, чтобы сократить число жертв среди гражданского населения. Военные предупреждают об атаках и призывают людей покинуть опасные районы.

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В рамках сухопутной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Секторе Газа израильским солдатам приходится вести бои с боевиками ХАМАС в основном в тоннелях и подвалах. Но на открытой местности также происходят боестолкновения, причем террористы атакуют из школ и даже мечетей. Об особенностях боев в палестинском анклаве рассказал 7 ноября немецкий журналист издания Bild в репортаже из Сектора Газа Пауль Ронцхаймер.

"Когда мы пересекали границу анклава, я думал о том, как боевики пришли с другой стороны. Я еду на военной машине с израильскими солдатами, они держат оружие наготове — здесь в любой момент может случиться что угодно", — начал свой рассказ репортер.

Позже он встретился с офицером израильской армии командиром ЦАХАЛ Идором Кессом. Тот рассказал журналисту о боестолкновениях с террористами в Бейт-Хануне, городе на севере Сектора Газа.

"Повсюду есть подземные туннели. Боевики нападают на нас даже из мечетей. Мы сражались здесь, в Бейт-Хануне, с тысячей террористов, теперь в туннелях, возможно, еще несколько сотен", — говорит Кесс.

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Офицер отметил, что в городе могут прятаться тысячи террористов, и перед тем как вступить с ними в бой израильские военные предупреждают гражданское население и призывают покинуть опасные места.

"Мы делаем все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Объявляем атаки. Мы призываем людей покинуть районы. Находиться здесь очень опасно, потому что террористы окапываются повсюду", — признается офицер.

Повсюду слышны звуки выстрелов, и боевые действия в анклаве продолжаются, отмечает немецкий репортер, при этом никто из солдат ЦАХАЛ не знает, когда закончится наземная операция. Сам Кесс отмечает, что бойцы Армии обороны Израиля будут воевать "до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен".

Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа. Главным условием возможной паузы в боевых действиях в анклаве — освобождение террористами всех израильских заложников.