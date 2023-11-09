"Улица с двусторонним движением": в США обеспокоены военными связями РФ и КНДР, — СМИ

Госсекретарь Энтони Блинкен уверен, что Пхеньян поставляет технику для дальнейшего ее использования против Украины, а Москва оказывает техническую поддержку, чтобы Северная Корея могла добиться военного прогресса.

Соединенные Штаты Америки разделяют обеспокоенность Южной Кореи по поводу растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Российской Федерацией. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это сотрудничество "улицей с двусторонним движением", включающей потоки оружия и техническую поддержку. Об этом он заявил 9 ноября на пресс-конференции в Сеуле, сообщает агентство Reuters.

Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин также заявили, что они обсудили так называемую стратегию расширенного сдерживания в противодействии угрозам со стороны Северной Кореи, подразумевающую использование военных активов США, включая их ядерные силы, для защиты от атак и улучшение сотрудничества с Японией.

"У нас есть реальная обеспокоенность по поводу любой поддержки северокорейских программ баллистических ракет, ее ядерных технологий, ее возможностей космических запусков. Мы работаем над… выявлением, разоблачением и, при необходимости, противодействием этим усилиям", — заявил Блинкен.

Сообщается, что Соединенные Штаты и их союзники осудили поставки оружия и военной техники из КНДР в РФ для использования в войне против Украины.

Северная Корея и Россия отрицают какие-либо сделки по поставкам оружия, хотя их лидеры пообещали более тесное военное сотрудничество, когда встретились в сентябре на Дальнем Востоке РФ.

Блинкен заявил, что Пхеньян поставляет военную технику в Россию для использования в войне с Украиной, а Москва, в свою очередь, оказывает техническую поддержку, чтобы помочь КНДР добиться военного прогресса.

"Это реальная обеспокоенность по поводу безопасности Корейского полуострова, реальная озабоченность для глобальных режимов нераспространения, это реальная обеспокоенность по поводу российской агрессии против Украины и реальная обеспокоенность по поводу нарушения многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", — сказал он.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что КНДР активно поставляет вооружение не только России. Одними из импортеров северокорейского оружия являются Египет, Сирия, Иран и другие страны Ближнего Востока. Также оружием из КНДР интересуются террористы, о чем свидетельствуют наличие в арсенале боевиков ХАМАС 122-мм снарядов производства Северной Кореи.