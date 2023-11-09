Переговоры о прекращении огня в Газе: кто их ведет и что предлагают

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху исключает возможность прекращения огня в Газе без освобождения заложников. В то же время, посредники ведут переговоры о трехдневной гуманитарной тишине.

Продолжаются переговоры о гуманитарном перемирии на Ближнем Востоке. В частности, о прекращении боев между Израилем и ХАМАСом и оказании помощи в Газ говорят Катар, Египет и США. Эти страны выступают посредниками в конфликте и предлагают освободить заложников в обмен на тишину для оказания гуманитарной помощи. Об этом сообщает АР со ссылкой на двух египетских чиновников, одного представителя ООН и западного дипломата.

По информации источника, детали соглашения обсуждались с понедельника, 6 ноября, в Каире с представителями ЦРУ США и израильской делегацией. Известно, что посредники завершают работу над проектом договоренностей.

Администрация президента США Джо Байдена не выдвинула никаких конкретных временных пределов для прекращения боевых действий Израиля, но предложила ему рассмотреть возможность привязать продолжительность перемирия к освобождению определенного количества заложников. В случае успеха такую формулу можно было бы реализовать и дальше.

Сколько гражданских должно уволить ХАМАС

Согласно информации собеседников АР, в контексте предложенного соглашения о перемирии ХАМАС должен освободить десяток гражданских заложников, преимущественно иностранцев, и предоставить полный список пленных посредникам.

Что даст трехдневное прекращение огня

Во время трехдневного прекращения огня в Газе дорегиона должны доставить гуманитарную помощь, включая северные районы, которые являются центром военной кампании Израиля.

Впервые с начала боевых действий в Газу предлагается передать горючее для распределения между больницами и пекарнями под наблюдением ООН. Израиль запретил поставки горючего в Газу с начала эскалации в октябре, утверждая, что ХАМАС может перенаправить его на военные цели.

Нетаньяху не согласился на перемирие без освобождения заложников

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что любое временное прекращение огня должно произойти только при условии освобождения заложников.

"Я хочу прекратить лживые слухи, которые мы слышим со всех сторон, и снова прояснить одно: без освобождения наших заложников прекращения огня не будет", — заявил глава израильского правительства.

В то же время осталось непонятным, имел ли он в виду освобождение всех заложников или части из них.

Как стало известно 9 ноября, Израиль захватил ключевой опорный пункт ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ обнаружили много оружия, а также шахту тоннелей, одна из которых была расположена рядом с детским садом и вела к "разветвленному подземному маршруту".

Перед этим глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа. Главное условие возможной паузы в боевых действиях в анклаве — освобождение террористами всех израильских заложников.