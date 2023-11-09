Выезд из Украины: как проверяют мужчин при пересечении границы и кому отказывают (видео)

По словам представителя ГПСУ Юрия Ковальчука, борьба с нарушителями происходит постоянно. Граждане пытаются покинуть страну через систему "Шлях", однако часто документы поддельные.

В Украине действует военное положение, которое предусматривает ограничения на пересечение границы для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Покинуть пределы страны можно лишь после специального разрешения и один из способов — система "Шлях". При этом, появились различные схемы того, как обходить ее. В Государственной пограничной службе (ГПСУ) рассказали, как борются с нарушителями.

По словам начальника Управления по борьбе с трансграничной преступностью Администрации ГПСУ Юрия Ковальчука, с начала года примерно 8800 человек были незаконно внесены в систему "Шлях" и после этого выезжали за пределы Украины.

Когда такие нарушители фиксируются, информацию о них передают в правоохранительные органы и "Укртрансбезопасность".

"Такой механизм существует. Мы его изучили. И рычаги противодействия этим процессам существуют. Насколько они эффективны время покажет. Но механизм следующий. В пунктах пропуска при осуществлении дополнительных проверочных мер тех лиц, которые внесены в базу "Путь" особенно выезжающих из Украины впервые, нами организована системная проверка таких фактов", — заявил Юрий Ковальчук.

Чтобы избежать дальнейших инцидентов, сотрудники ГПСУ передают информацию в "Укртрансбезопасность", где создается специальная комиссия и рассматриваются случаи индивидуально.

Более 2500 лицензиатов, которые допускали подобные правонарушения были установлены и 120 субъектов остались без доступа к системе "Шлях".

"Мы и дальше продолжаем работу, чтобы другие субъекты предпринимательской деятельности несколько раз подумали перед тем как совершать правонарушения. Многие из лицензиатов являются "однодневками", которые создавались, проверяли преступные схемы, люди покидали Украину и дальше они закрывались", — продолжил Юрий Ковальчук.

К слову, спикер ГПСУ Андрей Демченко добавил, что за с начала года 43 тысячи граждан пытались покинуть территорию Украины, однако им было отказано. В большинстве своем речь идет про мужчин. Это были лица, которые не соответствовали условиям пересечения границы.

Напомним, 1 ноября сообщалось, кого из мужчин пограничники могут выпустить из Украины в условиях военного положения. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, некоторые "водители" пытаются покинуть территорию страны, но у них никогда при этом не было водительского удостоверения.