Штурмовали позиции под Авдеевкой и Бахмутом: в Украине осудили шесть предателей

Мужчины пошли воевать против Украины после начала полномасштабного вторжения. Все осужденные были взяты в плен украинскими военными.

В Украине вынесли приговоры шестерым российским боевикам, которых украинские военные захватили в плен в районах Авдеевки и Бахмута. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ и Офисе Генпрокурора.

По данным украинской службы безопасности, двум мужчинам суд назначил 12 лет лишения свободы, еще четыре боевика будут сидеть в тюрьме 15 лет. Отмечается, что воевать на стороне врага мужчины решили в начале полномасштабного вторжения России. Тогда они присоединились к Южному военному округу ВС РФ.

Одним из предателей оказался житель Макеевки. Он вступил в 113-й стрелковый полк и обустраивал блокпосты в Новой Каховке на Херсонщине. Вскоре он стал командиром отделения и воевал в составе российских войск на восточном направлении.

В Украине осудили шесть российских боевиков Фото: Офис генпрокурора

Еще двое мужчин воевали против Украины в батальоне "Шторм Z" на Запорожском направлении, а затем в Донецкой области.

"Четвертый злоумышленник написал "заявление на помилование" из оккупационной "Торецкой исправительной колонии "ДНР" и сразу "записался" во вражеское подразделение "Восток", — рассказывают в СБУ.

Также один из осужденных боевиков, получив должность помощника гранатометчика, вел боевые действия в Песках под Авдеевкой. Шестой боевик штурмовал позиции ВСУ в Покровске Донецкой области в рядах 114-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов.

Напомним, недавно к 15 годам за решеткой приговорили жителя Запорожья, который помогал врагу и наводил удары по позициям украинских военных. По информации следствия, он предоставил врагу координаты, по которым дважды было атаковано судоремонтное предприятие.

Также в украинской службе безопасности разоблачили имена 26 карателей, которые на Херсонщине пытали не согласных с оккупацией людей. Установлено, что мужчины использовали электрический ток и забивали людей до смерти. Сейчас они находятся на временно оккупированной территории.