"Должны полностью перевооружиться": в ВСУ анонсировали поставку еще одной системы Patriot (видео)

Украина будет получать не только Patriot, но и комплексы IRIS-T, Gepard, NASAMS и Hawk. Украинские военные уже проходят соответствующее обучение на этих системах ПВО.

Украина получит еще одну систему Patriot, которую ранее обещала Германия. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире КИЇВ24.

Он подтвердил намерения союзников по поставкам комплексов ПВО. По словам военного, Украина активно перевооружается на западные комплексы.

"Он может быть уже в Украине, так раньше или позже", — пояснил Игнат относительно комплекса Patriot.

Специалист отметил, что комплекс Patriot "однозначно поступит". Кроме того, Украина будет получать IRIS-T, Gepard, NASAMS и Hawk. Украинские военные уже проходят соответствующее обучение.

"Должны перевооружиться полностью на западные системы", — пояснил Юрий Игнат.

Ранее в эфире Новости.LIVE Юрий Игнат заявил, что в Украине на боевом дежурстве функционирует два дивизиона Patriot. Германия будет готовить еще один комплекс. Он отметил, что эта система ПВО очень эффективна, поскольку не только на расстоянии более 100, даже до 150 км может сбивать самолеты и вертолеты, он еще может сбивать баллистику.

Напомним, 6 ноября в ВСУ объяснили, почему Украине недостаточно ПВО от союзников. Зато они предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали. Юрий Игнат отметил, что слово "вся" нужно разделить на номенклатуру получения и на количество. Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно — Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T. Еще нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed.