В РФ признали, что ракета 40Н6 для ЗРК С-400 неэффективна против баллистических ракет

Российская зенитная ракета пытается сбивать баллистическую ракету облаком обломков, но такой способ является очень неэффективным, в чем убедились в США с Patriot PAC-2.

В РФ признали, что ракета 40Н6 для зенитно-ракетного комплекса С-400 не способна эффективно перехватывать баллистические ракеты. Об этом сообщает "Известия".

Российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что С-400 может сбивать баллистические ракеты. Для этого она "бьет в голову цели". Поражение происходит дробью за счет их количества. Таким образом должна разрушаться боеголовка ракеты. Радиус действия ракеты резко сокращается до 15 км с 380 при перехвате других аэродинамических целей.

В Defense Express обращают внимание, что если действительно речь идет об отсутствии кинетического подрыва баллистической цели, то эффективность поражения дробью будет очень низкой. Разница заключается в том, что только физически врезавшись в цель можно гарантировать ее обезвреживание. В остальных случаях ракета может продолжить курс, так как обычно перехват происходит уже во второй половине полета ракеты.

Аналитики приводят пример с американским ПРО Patriot PAC 2. Тогда комплекс специально адаптировали для поражения баллистических целей. Для этого ракета получила более тяжелую дробь с весом в 45 граммов. В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году было заявлено о сбитии 41 из 42 запущенных ракет типа "Эльбрус", которые были в Ираке под названием Scud. Несмотря на то, что сначала было заявлено о 97% результате, впоследствии оценки снизили до 55%. В ходе расследования Конгресса оказалось, что показатель эффективности был вообще 9%.

Из-за этого в США инициировали создание зенитной ракеты CRI, а затем MSE. Они уже использовали кинетический принцип перехвата буквально врезаясь в цель.

Напомним, 7 ноября аналитики писали, что ЗРК С-400 не спас российский корабль "Аскольд", который находился на заводе в Керчи.

СМИ писали, есть ли в Украине противодействие для российских ракет 40Н6 для С-400.