Дальность 380 км: есть ли в Украине противодействие российским ракетам 40Н6 для С-400 (фото)

Сейчас поразить С-400 можно будет противорадиолокационной ракетой HARM, но для этого нужно будет залететь вглубь зоны поражения. Однако другие варианты все же есть.

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Российский противовоздушный комплекс С-400 имеет ракету 40Н6, которая работает в связке с самолетом А-50. Defense Express разобрался, есть ли в Украине противодействие новой угрозе.

РФ делает мощную ставку на новую зенитную ракету 40Н6, которая имеет дальность 380 км. В планах произвести 1000 ракет в следующие 3 года. Но определенное количество ракет у оккупантов уже есть, потому что она начала поступать на вооружение с 2020 года. При этом заявляется, что наибольшая дальность достигается вместе с самолетом-разведчиком А-50.

Поэтому возникает вопрос, чем уничтожить С-400, который работает с А-50. В издании заявляют, что противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM при пуске на максимальных высотах имеет дальность 150 км, а на средней высоте — 50-80 км. Чем ниже самолет, тем ниже дальность.

Авторы привели иллюстрацию, что прежде чем можно будет запустить HARM по расчету С-400, надо будет преодолеть 230 км в зоне потенциального поражения. Даже если будет масштабная воздушная операция с применением самолетов радиоэлектронной борьбы, то все равно операция очень рискованная.

Украинскому самолету придется 230 км пролететь в зоне потенциального поражения, прежде чем запустить HARM

Именно поэтому в РФ сделали акцент на дальнобойности комплекса С-400. В США создают ракету HARM-ER с удвоенной дальностью 300 км и существует стелс-истребитель F-35. Они могли бы поразить С-400 с меньшим риском.

Однако не обязательно использовать самолеты для уничтожения наземных российских ЗРК. Здесь могут использовать кассетный ATACMS с дальностью 165 км. Оккупантам уже придется отвести С-400 дальше, чем на 165 км, чтобы его не ударил ATACMS. Поэтому в украинской армии есть еще варианты, как бороться с С-400 с ракетами 40Н6:

получить дальнобойные ATACMS с дальностью 300 км;

иметь полную информацию от радиоразведки;

иметь возможность уничтожать российские объекты на территории РФ западным вооружением.

Напомним, 3 ноября в РФ заявили о плане произвести 1000 ракет 40Н6 для ЗРК С-400.

3 ноября партизаны навели HIMARS на российский ЗРК С-400.