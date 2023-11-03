Дальність 380 км: чи є в Україні протидія російським ракетам 40Н6 для С-400 (фото)

Наразі уразити С-400 можна буде протирадіолокаційною ракетою HARM, але для цього потрібно буде залетіти вглиб зони ураження. Проте варіанти все ж є.

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Російський протиповітряний комплекс С-400 має ракету 40Н6, який працює у звʼязці з літаком А-50. Defense Express розібрався, чи є в Україні протидія новій загрозі.

РФ робить потужну ставку на нову зенітну ракету 40Н6, яка має дальність 380 км. В планах виробити 1000 ракет в наступні 3 роки. Але певна кількість ракет в окупантів вже є, бо вона почала надходити на озброєння з 2020 року. При цьому заявляється, що найбільша дальність досягається разом з літаком-розвідником А-50.

Відтак виникає питання, чим знищити С-400, який працює з А-50. У виданні заявляють, що протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM під час пуску на максимальних висотах має дальність 150 км, а на середній висоті — 50-80 км. Чим нижче літак, тим нижча дальність.

Автори навели ілюстрацію, що перш ніж можна буде запустити HARM по розрахунку С-400, треба буде подолати 230 км в зоні потенційного ураження. Навіть якщо буде масштабна повітряна операція із застосуванням літаків радіоелектронної боротьби, то все одно операція дуже ризикована.

Українському літаку доведеться 230 км пролетіти в зоні потенційного ураження, перш ніж запустити HARM

Саме тому у РФ зробили акцент на далекобійності комплексу С-400. В США створюють ракету HARM-ER з подвоєною дальністю 300 км та існує стелс-винищувач F-35. Вони могли б уразити С-400 з меншим ризиком.

Проте не обовʼязково використовувати літаки для знищення наземних російських ЗРК. Тут можуть використати касетний ATACMS з дальністю 165 км. Окупантам вже доведеться відвести С-400 далі, ніж на 165 км, щоб його не вдарив ATACMS. Тому українській армії потрібні інші варіанти, як боротись з С-400 з ракетами 40Н6:

отримати далекобійні ATACMS з дальністю 300 км;

мати повну інформацію від радіорозвитків;

мати можливість знищувати російські обʼєкти на території РФ західним озброєнням.

Нагадаємо, 3 листопада у РФ заявили про план виробити 1000 ракет 40Н6 для ЗРК С-400.

3 листопада партизани навели HIMARS на російський ЗРК С-400.