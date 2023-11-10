Переживают за себя: в Бердянске оккупанты жалуются на командира, который расстрелял солдата

Российские военные рассказали, что командиру якобы послышалось, что его оскорбили, после чего он выстрелил военному один раз в голову и четыре раза в грудную клетку.

Российские военные продолжают жаловаться на произвол своих командиров. На этот раз солдаты РФ во временно оккупированном Бердянске пожаловались на командира, который за якобы оскорбление застрелил их сослуживца. Соответствующее видео с обращением оккупантов опубликовали в Telegram.

На видео двое мужчин называют себя военными 76 дивизии 104 полка штурмовой бригады ВДВ, которые находятся в зоне "СВО" в Бердянске. Они рассказывают, что произвол командира увидели собственными глазами, когда вернулись с выполнения задания.

"Наш командир его просто взял и потянул из-за того, что он якобы чем-то обидел, а после взял и застрелил", — говорится в видеообращении.

Оккупанты говорят, что командир сначала выстрелил в голову военному, а после того, как мужчина упал, сделал еще четыре выстрела в грудную клетку. По словам военных РФ, все пули прошли насквозь.

В видео также мужчины отмечают, что переживают за свою безопасность, ведь убийство произошло в их присутствии. Поэтому они решили сообщили об инциденте в военную полицию Бердянска.

Беспредел в российской армии

Уже не впервые российские военные сообщают о произволе своего руководства. К примеру в июле прошлого года Главное управление разведки Украины выложило перехваченный разговор в котором жена оккупанта рассказывала, как в Бурятию привезли военного РФ убитого своими же офицерами. Сослуживец погибшего оккупанта рассказал, что военного сначала били, после чего застрелили.

Также в июне этого года в ГУР опубликовали еще один разговор оккупантов в которой армия РФ жалуется на произвол со стороны командования. Тогда военный советовал своему товарищу перевестись в другую воинскую часть.

Также в СМИ сообщали, что на полигонах в Волгоградской области нарушителей воинской дисциплины бьют и бросают в ямы без еды и воды. Держат там нарушителей от нескольких дней до недели.