"Мы не в СССР": в СНБО объяснили, почему в Украине никогда не будет перехода на "военные рельсы"

По словам секретаря СНБО, обеспечение ВСУ боеприпасами, ракетами и бронетехникой происходит силами государства в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, в том числе и в коллаборациях с производителями из других стран.

В Украине не будет полного перехода экономики на "военные рельсы", поскольку такое возможно только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас государство тесно сотрудничает с частными предпринимателями, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами, ракетами и бронетехникой. Уже есть совместные предприятия, которые изготавливают те или иные средства, в том числе и не только на территории Украины, а за ее пределами.

"Когда начинают использовать словосочетание "переход экономики на военные "рельсы", то стоит осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, там, где административная команда перехода всех и вся, где все предприятия были государственной формы собственности, где была совсем другая система государственного управления. Это была замкнутая система, поэтому перейти на военные рельсы физически невозможно", — пояснил Алексей Данилов.

Он отметил, что в Украине уже разработаны программы для обеспечения государства боеприпасами, бронетехникой, ракетами, и они все находятся в состоянии выполнения.

"Очень простой пример — морские дроны, которые уничтожают оккупанта. Это продукт частной компании. Более того, когда вы узнаете, кем до этого работал человек, который создал эту компанию, вы будете очень удивлены. Он не имел никакого отношения ни к морю, ни к транспортным средствам. Но талант украинцев позволяет нам быстро делать очень сложные вещи. Наши партнеры на Западе просто в восторге, когда мы можем за такой короткий промежуток времени сделать вещи, которые являются уникальными", — отметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что уже работают совместные производства украинских и зарубежных предприятий.

Напомним, что Данилов рассказал, как изменилась украинская армия за полтора года. По его словам, выигрывает на поле боя тот, кто не боится принимать креативные решения и использовать инновации.

Ранее Алексей Данилов рассказал, как проходит мобилизация в Украине.