ВС РФ атаковали Киев дронами: первые подробности ночного обстрела

По словам начальника КМВА Сергея Попко, российские оккупанты возможно проверяют систему противовоздушной обороны украинской столицы.

В ночь на 11 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА) .

По предварительной информации, российские оккупанты запустили по Киеву барражирующие боеприпасы типа Shahed с южного направления. Количество вражеских дронов в администрации не уточнили.

Сообщается, что все воздушные цели, атаковавшие ночью украинскую столицу, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны на подступах к Киеву. По предварительным данным КГВА, обошлось без жертв и разрушений в городе.

"Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда находитесь в укрытиях до отбоя опасности", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 10 ноября ВС РФ атаковали мирные города Украины. Для этого использовались дроны-камикадзе иранского производства Shahed. всего было несколько волн, когда противник запускал БПЛА. Ближе к полуночи ночи тревога прозвучала в нескольких областях страны.

Кроме того, вечером 10 ноября ВС РФ ударили по югу Украины крылатыми ракетами. Российские снаряды повредили дома в частном секторе в Одесской области и достали до портовой инфраструктуры.