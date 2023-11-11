"Защищает нас от нашего имени": Чехия объединяется с Тайванем для помощи Украине

По словам замглавы МИД Тайваня, удержать авторитарные режимы от "неправильных решений" может только единство демократических стран.

Представители правительства Чехии и Тайваня подписали соглашение о совместном оказании Украине помощи в послевоенном восстановлении. Об этом пишет Reuters 10 ноября.

Сообщается, что речь идет о восстановлении водных и энергетических систем, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации в Украине. Посланник правительства Чехии по восстановлению Украины отметил, что у его страны "очень прочные связи с Тайванем".

Как отмечают журналисты, между Прагой и Тайбэем нет официальных дипломатических отношений, однако высокопоставленный чешский дипломат охарактеризовал Тайвань как "великого союзника".

"Мы очень рады, что страну, которая защищает нас от нашего имени, Украину, вместе с нами поддерживает наш великий союзник и друг Тайвань", — заявил Копечный.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Тайваня Рой Ли отметил что Украина также может рассчитывать на поддержку в других областях. По его словам, Киеву нужно помочь возобновить нормальную жизнь, "когда Украина будет приближаться к окончательной победе".

"Только единство демократических стран сможет наказать и удержать авторитарные страны от повторного принятия того же неправильного решения", — сказал тайваньский дипломат.

Авторы публикации отметили, что Тайвань испытывает симпатию по отношению к Украине, так как жители островного государства проводят параллели между российско-украинский войной и угрозой собственной безопасности со стороны Китая.

Напомним, 9 ноября спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что более 90% помощи, выделенной США для оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине, уже использовано. По его словам, за время полномасштабной войны Вашингтон предоставил Украине более 60 миллиардов долларов.

Ранее, 7 ноября, СМИ сообщили, что группа республиканцев в Сенате США требует ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе страны и других политических изменений в качестве условия поддержки запроса президента Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов для помощи Украине.