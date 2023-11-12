"Пытаются отбить позиции": Сырский рассказал подробности о ситуации в Бахмуте

Генерал-полковник отметил, что украинские военные отбивают атаки противника и дают отпор российским оккупантам.

Российские военные пытаются отбить ранее потерянные позиции в районе Бахмута. Об этом написал генерал-полковник, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 ноября.

"Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Силы обороны действуют профессионально. Атаки врага отбиваются", — написал он.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Российские оккупационные войска в Украине перешли от обороны к активным действиям и начали нападать на позиции украинских защитников на Бахмутском направлении. По словам начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, оккупанты пытаются вернуть потерянные ими позиции и при этом проявляют активность; артиллерийские установки направлены на украинские позиции.

"Активность на данном направлении началась с новой силой, противник там от обороны перешел к активной обороне, пытается отбить те позиции, которые у него были потеряны. И, соответственно, на Бахмутском направлении и южнее Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", — объяснил ситуацию он.

Однако украинские защитники сопротивляются и наносят значительные потери противнику: за сутки было уничтожено 140 российских военных и более 28 единиц техники, включая артиллерийские системы. Ситуация обострилась на прошлой неделе, когда захватчики начали активное наступление после длительного периода стояния в обороне.

По состоянию на 12 ноября, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские защитники отбили 10 раз атаки противника в окрестностях Хромовое, Андреевка и Клищеевка (Донецкая область). Силы обороны Украины, в свою очередь, продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляют свои новые позиции.

Напомним, несколько ранее в 3 ОШБр рассказали о проблемах под Бахмутом. Российские военные ежедневно пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском направлении. По словам военных, эти попытки становятся более частыми и мощными.

9 ноября бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что российские военные пытаются вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, зато украинские бойцы продвигаются вперед. По его словам, ВСУ могли пересечь железнодорожную ветку возле Андреевки. Однако враг на этом участке фронта сосредоточил немало своих подразделений, в частности "Шторм-Z".