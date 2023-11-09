"Идут встречные бои": эксперт рассказал, есть ли предпосылки для освобождения Бахмута (карта)

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, россияне сосредоточили на этом направлении колоссальное количество резервов, которые пытаются сделать все для того, чтобы оттеснить Силы обороны.

Related video

На Бахмутском направлении продолжаются активные бои, где ВС РФ пытаются вернуть утраченные позиции, а украинские защитники продвигаются вперед. Экс-спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel рассказал, чего ожидать в ближайшее время от новостей с передовой.

В первую очередь было отмечено, что Силы обороны могли пересечь железнодорожную ветку вблизи Андреевки, которая расположена всего в 10 километрах от Бахмута, однако пока что рано говорить о том, что город вскоре могут освободить.

"К сожалению, нет, потому как противник сосредоточил на этом участке фронта немало своих подразделений, в том числе подразделения "Шторм-Z", которые прямо сейчас пытаются контратаковать наши позиции в районе Клещиевки и Андреевки, как минимум, с целью замедлить продвижение украинской армии на восток", — заявил Владислав Селезнев.

Эксперт рассказал, есть ли предпосылки для освобождения Бахмута Фото: DeepStateMAP Эксперт рассказал, есть ли предпосылки для освобождения Бахмута Фото: DeepStateMAP

Отдельно было отмечено, что российские оккупанты пытаются сейчас построить укрепсооружения вдоль трассы Т-0513, которая соединяет Бахмут и Горловку. Соответственно, они надеются, что смогут удержать свои позиции.

Одновременно противник пытается постоянно атаковать ВСУ, чтобы оттеснить их с занятых позиций. Ситуацию можно назвать сложной, отметил Владислав Селезнев.

"В то же время в районе Андреевки и Клещиевки сейчас идут встречные бои. Наши штурмовые подразделения, в первую очередь, 3-я отдельная штурмовая бригада пытается продвигаться на восток, а ей навстречу продвигаются российские оккупационные подразделения", — продолжил Владислав Селезнев.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что российские оккупанты изменили тактику под Бахмутом и теперь идут в штурмы живой силой. Украинский командир Юрий Федоренко рассказал, что на Бахмутском направлении не утихают пушки. По его словам, ВС РФ направляют на отдельные участки фронта по-разному подготовленных бойцов.