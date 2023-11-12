"Одесса, Николаев, Киев": Медведев дал понять, что в планах Москвы — захват новых территорий

Экс-президент РФ отреагировал на слова западных экспертов о том, что Украина могла бы присоединиться к НАТО без временно оккупированных территорий.

Экс-президент РФ и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев дал понять, что в планах Москвы — захват новых украинских территорий. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина", — заявил Медведев.

Так экс-президент РФ, вероятно, отреагировал на высказывания некоторых западных политиков о том, что Украина могла бы вступить в НАТО до того, как вернет временно оккупированные РФ территории.

В частности, подобное допускал бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен. Он предложил исключить из соглашения о вступлении в Альянс украинские территории, которые сегодня контролирует РФ, чтобы вступление Украины в НАТО не привело к прямой войне блока с Россией. Бывший чиновник вспомнил прецедент с Западной Германией, которая вступила в НАТО в 1955 году без Восточной Германии.

По информации Тhe Guardian, Расмуссен настаивал, что "план частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному Альянсу.

Напомним, вступление Украины в НАТО без временно оккупированных территорий официальный Киев считает неприемлемым. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, никто из западных партнеров такую формулу не предлагает.

Фокус писал 10 ноября, что Альянс рассчитывает на прогресс ВСУ по борьбе с российскими захватчиками, однако борьба будет сложной. По словам генерального секретарь НАТО Йенса Столтенберга, война непредсказуема, поэтому необходимо быть готовым к любым сценариям.

Также Фокус писал 7 ноября, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО приостановили участие в договоре 1990-го года об ограничении обычных видов вооружений в Европе после выхода РФ.