Устраивают облавы: россияне используют украинцев в оккупации как живой щит, – Федоров

Оккупанты проводят "поквартирные обходы" и селятся в многоэтажках, подставляя мирных жителей.

На территории временно оккупированного юга Украины российские военные организуют облавы и используют украинцев в качестве живого щита. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Согласно информации Федорова, в оккупированном Токмаке российские военные осуществляют "поквартирные обходы" и устраивают временное проживание в многоэтажных зданиях.

В то же время, по данным мэра, жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома.

А некоторые села Пологовского района враг вообще превратил в резервацию – заехать или уехать могут только прописанные там люди.

Напомним, 14 августа сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области российские власти не ограничиваются только вынужденной выдачей паспортов, но и применяют принудительную мобилизацию среди местных жителей.