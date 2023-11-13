Силы обороны продвинулись на левом берегу Днепра и наступают на восток от Херсона, — ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что ВСУ сделали незначительное продвижение вглубь поселка Крынки, который расположен в 30 км к северо-востоку от Херсона.

Силы обороны Украины достигли незначительного успеха на левом берегу Херсонской области и незначительно продвинулись на северо-восток от Херсона. Об этом сообщают в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на российских военных блогеров, которые утверждают, что ВС РФ пытались и не смогли оттеснить украинские войска от Крынок. Силы обороны ведут наступательные операции у Поймы и Песчановки и перебросили дополнительный личный состав в район Крынок, чтобы перерезать российские линии материально-технического обеспечения и нанести удары по инфраструктуре, которая соединяет российскую линию фронта с тыловыми районами в оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

Также оккупанты утверждают, что ВСУ продвигаются к трассе E58 Алешки-Каменка, и могут угрожать российским позициям у перекрестка E58-E97 к югу от линии Пойма-Песчановка-Подстепное.

Украинская сторона сообщает, что ВС РФ направили относительно небольшое количество подразделений для защиты дороги Алешки-Новая Каховка.

12 ноября российские войска нанесли воздушные и артиллерийские удары по правому берегу Херсонской области. ОК "Юг" сообщило, что ВС РФ нанесли 5 авиаударов 31 планирующей бомбой и 55 артиллерийских ударов 290 снарядами по целям на западе Херсонской области.

Напомним, что Силы обороны уничтожили редкую российскую РЭБ "Свет-КУ". Украинские военные уже неоднократно уничтожали на поле боя такую редкую российскую систему.

Ранее сообщалось, что журналисты Wall Street Journal опубликовали статью, в которой высокопоставленные представители НАТО, СБУ и другие эксперты размышляют о ситуации на фронте.