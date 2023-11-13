ВСУ усилили атаки по военным объектам ВС РФ на оккупированных территориях и в России, — ISW

С лета 2023 года Силы обороны проводят ударную кампанию, направленную на объекты оккупантов в Крыму. Кроме этого, была зафиксирована работа партизан на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Украины усилили атаки на военные объекты врага на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 12 ноября.

"Украина, похоже, усиливает атаки на российскую армию, материально-техническое обеспечение и другие высокопоставленные активы в тыловых оккупированных районах Украины и России", — говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) от 12 ноября, в субботу 11 ноября украинское подполье атаковало военный штаб Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии.

Аналитики отметили, что 8 ноября украинские партизаны атаковали бывшего руководителя так называемой "народной милиции ЛНР". Тогда как 9 ноября состоялись удары по российской военной базе во временно оккупированном Скадовске Херсонской области и объектах Черноморского флота РФ в Крыму. Кроме этого, 11 ноября были зафиксированы удары по объектам врага на территории России.

В Институте изучения войны добавили, что украинские военные проводят ударную кампанию, направленную на объекты оккупантов в Крыму с лета 2023 года.

Напомним, 10 ноября в поселке Черноморское в Евпаторийском районе Крыма местные жители слышали звуки взрывов, сообщалось по 4-5 прилетов в пограничную заставу. По информации росСМИ, беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу в Феодосии.

9 ноября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Украина якобы атаковала с помощью противокорабельной ракеты "Нептун" временно оккупированный Крым. По данным оборонного ведомства врага, российская противовоздушная оборона якобы обнаружила и уничтожила ракету над акваторией Черного моря.