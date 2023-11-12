Взрыв в штабе оккупантов в Мелитополе: погибли российские офицеры, – ГУР (фото)

По данным украинской разведки, по меньшей мере три офицера Росгвардии были ликвидированы во время совещания в захваченном помещении "Новой почты".

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В результате взрыва во временно оккупированном Мелитополе 11 ноября погибли офицеры Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Сообщается, что акцию возмездия осуществили представители местного движения сопротивления. Взрыв произошел в помещении "Новой почты" на улице Дмитрия Донцова, в котором российские оккупанты разместили свой штаб.

Атака состоялась в момент, когда в штабе проходило совещание офицеров ФСБ и Росгвардии. По данным украинской разведки, по меньшей мере три офицера Росгвардии ликвидированы. Данные об остальных потерях оккупантов уточняются.

В Мелитополе ликвидированы российские офицеры Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Как отмечают в ГУР, за час до заседания российские захватчики перекрыли движение транспорта от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". Оба объекта оккупанты превратили в свои военные базы.

"После удара в Мелитополе начался переполох — на место происшествия с включенными сиренами примчались много полицаев. Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", — отметили в разведке.

Напомним, 9 ноября разведывательно-диверсионная группа РДК зашла в Брянскую область Российской Федерации, после чего добровольцы заявили о ликвидации подполковника ФСБ и уничтожении служебного внедорожника.

Ранее, 8 ноября, в Москве скончался начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации Ян Суханов. По данным СтратКома ВСУ, он был тяжело ранен в результате удара ВСУ по командному пункту бригады ЧФ РФ.