"Успешно демобилизован": в Украине погиб начштаба 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ

По данным СтратКома ВСУ, российский полковник Ян Суханов был тяжело ранен в результате удара ВСУ по командному пункту бригады ЧФ РФ.

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В среду, 8 ноября, в Москве скончался начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации Ян Суханов. Об это сообщила Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Сообщается, что Ян Суханов умер в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в возрасте 43 лет.

О гибели оккупанта также написал журналист и полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале. Военный отметил, что российский топ-офицер был "успешно демобилизован".

Ликвидацию российского полковника подтвердил сайт "Миротворец". По данным портала, Ян Суханов был ликвидирован в ноябре. Он проживал в Севастополе и участвовал в российской военной агрессии против Украины.

Удар по командному пункту бригады ЧФ РФ: что известно

СтратКом ВСУ 18 мая сообщил, что артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ, в результате которого полковник Ян Суханов был тяжело ранен.

Кроме Суханова, тяжелые ранения также получили начальник связи 810 бригады капитан Андрей Бушмин, командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков и командир гаубичной батареи САУ 546 капитан Виктор Ершов.

ВСУ ударили по командному пункту оккупантов

Напомним, 8 ноября журналист Юрий Бутусов также сообщил, что в результате прицельного удара по штабу группировки ВС РФ "Днепр" в Херсонской области, который ВСУ нанесли неделю назад, были ликвидированы три старших офицера штаба.