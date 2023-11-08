ВСУ нанесли удар по штабу ВС РФ "Днепр": ликвидированы три полковника, – журналист (фото)

По словам журналиста Юрия Бутусова, штаб "Днепр" был полностью разгромлен прицельным попаданием ракеты, а очередная смена операторов уничтожена, включая большое количество военнослужащих низкого звания.

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В результате прицельного удара по штабу группировки ВС РФ "Днепр" в Херсонской области, который ВСУ нанесли неделю назад, были ликвидированы три старших офицера штаба. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Штабу группировки российских войск "Днепр" был расположен на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое Генического района, в пансионатах "Юный" и "Голубое пламя".

По информации Бутусова, в результате удара по штабу погибли три полковника: два замначальника ЦУ "ДНЕПР" и начальник отдела планирования огневого поражения.

"Группировка "Днепр" сформирована штабом воздушно-десантных войск ВС РФ, командует группировкой командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Теплинский. Свежие некрологи из РФ показывают, что ВСУ получили надежные и проверенные разведывательные данные о местонахождении штаба "Днепр", и спланировали ракетный удар точно", – написал Бутусов.

По информации OSINT-исследователя Necro Mancer, в результате ракетного удара погибли:

полковник Вадим Добряков;

полковник Александр Галкин;

полковник Алексей Коблов.

Информация о смерти Коблова появилась накануне сообщения Бутусова. Но та тот момент была известна только дата смерти – 1 ноября. Однако при каких обстоятельствах и на каком направлении был ликвидирован Коблов, не сообщалось.

"Судя по этим данным, очевидно, ракета точно поразила российский штаб, и уничтожила очередную смену операторов. То есть штаб был полностью разгромлен. Очевидно, что помимо ликвидированных старших офицеров были и многочисленные потери военнослужащих низкого звания. Уничтожение центра управления "Днепр" – это один из самых высоких штабов и наибольших успехов по уничтожению "центров принятия решений" России во время войны. Очень важно, что украинский успех вынужден подтвердить враг", – подчеркнул журналист.

Напомним, в Геническе "прилетело" в пансионаты с оккупантами: коллаборант Сальдо заявлял о "детонации на пустыре". Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. После "прилетов" туда из Геническа и села Геническая Горка выехали автомобили скорой помощи.

В июне Фокус писал об ударе по базе ВС РФ в Херсонской области. Захватчики расположились в пансионате "Экспресс" и гостинице Chalet Termal в оккупированном селе Счастливцево Херсонской области.