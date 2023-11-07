Воевал в Абхазии: в Украине ликвидировали экс-командира артиллерийского полка ВС РФ (фото)

Алексей Коблов неоднократно был награжден российским Минобороны. 1 ноября он скончался на одном из направлений фронта в Украине.

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В ходе боевых действий в Украине ликвидировали экс-командира российского 1065 артиллерийского полка Алексея Коблова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале активист и волонтер Сергей Стерненко.

Отмечается, что оккупант командовал артиллерийским полком 98-й Воздушной десантной дивизии с 2011 по 2016 год и участвовал в нескольких войнах, которые устраивала Российская Федерация.

В Украине ликвидировали экс-командира российского 1065 артиллерийского полка Фото: Скриншот

Родился Алексей Коблов в городе Ливны 19 мая 1972 года. После окончания школы поступил в Коломенское высшее военное артиллерийское командное училище, учебу в котором закончил в 1993 года и связал свою жизнь с военным делом.

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Согласно данным местного издания, российский оккупант принимал участие в боевых действиях не только в Украине, но и в Абхазии и на Северном Кавказе.

"Награжден орденами Мужества, "За боевые заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалью Суворова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть наступила еще 1 ноября, однако при каких обстоятельствах и на каком направлении — неизвестно. Его тело уже доставили в Россию и похоронили.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что ВСУ ликвидировали командира казачьего батальона "Терек". Настоящее имя "Кедра" – Владимир Попов. Некоторые источники сообщают, что он был полковником полиции в отставке.

30 октября сообщалось, что ВСУ ликвидировали примерно 9 батальонов армии РФ за неделю. По данным экспертов, с 23 по 29 октября украинские бойцы уничтожили 4 430 солдат ВС РФ.