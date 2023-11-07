Воював в Абхазії: в Україні ліквідували екскомандира артилерійського полку ЗС РФ (фото)

Олексій Коблов неодноразово був нагороджений російським Міноборони. 1 листопада він помер на одному з напрямків фронту в Україні.

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Під час бойових дій в Україні ліквідували екскомандира російського 1065 артилерійського полку Олексія Коблова. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі активіст і волонтер Сергій Стерненко.

Зазначається, що окупант командував артилерійським полком 98-ї Повітряної десантної дивізії з 2011 до 2016 року і брав участь у кількох війнах, які влаштовувала Російська Федерація.

В Україні ліквідували екскомандира російського 1065 артилерійського полку Фото: Скриншот

Народився Олексій Коблов у місті Лівни 19 травня 1972 року. Після закінчення школи вступив до Коломенського вищого військового артилерійського командного училища, навчання в якому закінчив 1993 року і пов'язав своє життя з військовою справою.

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Згідно з даними місцевого видання, російський окупант брав участь у бойових діях не тільки в Україні, а й в Абхазії та на Північному Кавказі.

"Нагороджений орденами Мужності, "За бойові заслуги", медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" другого ступеня, медаллю Суворова", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що смерть настала ще 1 листопада, однак за яких обставин і на якому напрямку — невідомо. Його тіло вже доставили в Росію і поховали.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що ЗСУ ліквідували командира козачого батальйону "Терек". Справжнє ім'я "Кедра" — Володимир Попов. Деякі джерела повідомляють, що він був полковником поліції у відставці.

30 жовтня повідомлялося, що ЗСУ ліквідували приблизно 9 батальйонів армії РФ за тиждень. За даними експертів, з 23 по 29 жовтня українські бійці знищили 4 430 солдатів ЗС РФ.