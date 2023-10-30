ВСУ ликвидировали примерно 9 батальонов армии РФ за неделю, — Military Media Center

По данным экспертов, с 23 по 29 октября украинские бойцы уничтожили 4 430 солдат ВС РФ.

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В период с 23 по 29 октября Силы обороны Украины успешно ликвидировали 4 430 военнослужащих РФ, что примерно равно численности девяти батальонов. Об этом сообщает Military Media Center.

Так, по данным от Генерального штаба ВСУ о потерях российских окупантов, за неделю украинские бойцы ликвидировали:

4 430 солдат ВС РФ (условно 9 батальонов, поскольку 1 батальон составляет около 500 человек личного состава);

85 танков (условно 3 танковых батальона, поскольку 1 танковый батальон насчитывает около 31 единицы);

106 боевых бронированных машин (условно 3 мотострелковых батальона, поскольку 1 мотострелковый батальон — это около 34 единиц);

121 артиллерийскую установку (условно 7 артиллерийских дивизионов, поскольку 1 артдивизион включает примерно 18 орудий);

7 ракет;

3 самолета.

Напомним, несколько ранее в ВСУ рассказали, сколько солдат ВС РФ стянули под Авдеевку. С 10 октября общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек.

А The Washington Post выпустила материал о том, жители Авдеевки привыкли к апокалиптическим условиям. Водоснабжение в городе прекратилось еще до полномасштабного вторжения, электричества не стало в апреле 2022-го. Некоторые районы города напоминают лунную поверхность. Улицы усыпаны шрапнелью, в зданиях зияют дыры, некоторые разрушены полностью.