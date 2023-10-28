"Боятся даже муравьи": жители Авдеевки привыкли к апокалиптическим условиям, — WP (фото)

Захват Авдеевки позволяет контролировать участок фронта в 50-60 км и открывает путь из оккупированного Донецка к другим украинским городам, таким как Константиновка. В этом основная цель Владимира Путина — захват всей Донецкой области.

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Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что все то, что ему приходилось видеть почти за десять лет войны не идет ни в какое сравнение с недавними атаками российской оккупационной группировки. Огромное количество бронетехники, личного состава и техники стягивается к городу, который российские силы неоднократно пытались взять в окружение все это время. Об этом пишет The Washington Post.

Захват Авдеевки позволяет контролировать участок фронта в 50-60 км и может открыть путь из оккупированного Донецка к другим городам, таким как Константиновка. В этом основная текущая цель российского президента Владимира Путина — захватить всю Донецкую область.

В понедельник, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел резкую параллель между Авдеевкой и битвой за Бахмут. В понедельник он назвал стойкость Сил обороны в Авдеевке "силой всей Украины".

Но автор публикации The Washington Ларис Карклис отмечает, что после того, как словосочетание "Бахмут выстоит!" в прошлом году превратилось в национальный лозунг, Киев пожертвовал тысячами солдат в попытке удержать город, которая в конечном итоге оказалась напрасной. И все еще не утихают споры о том, стоило ли это решение стольких жизней военных.

Российская стратегия захвата Авдеевки: окружить с севера и юго-запада

Те немногие, кто рискует сюда ехать, — это волонтеры, которые помогают оставшимся 1600 жителям или около того. На минувшей неделе российский дрон сбросил взрывчатку на крышу автобуса, в котором везли хлеб, — разорвало крышу, но водитель чудом уцелел.

Представители военной администрации дают указания на улице

Рядом с разрушенным домом сохнет стирка

В последние несколько дней российские войска продвинулись в сторону Красногоровки, примерно в 7 км от Авдеевки. В РФ заявили о захвате террикона рядом с коксохимическим заводом.

Новое наступление российских войск на Авдеевку началось 10 октября, когда ВС РФ направили три бригады и до 100 единиц бронетехники, по данным украинских властей.

"Российские силы определенно пытаются перехватить инициативу. Сам по себе захват Авдеевки не улучшит их позиций так уж значительно, хотя маловероятно, что российские войска смогут поддерживать наступательный темп и добиться крупного прорыва", — заявил Майкл Гофман, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Фонде Карнеги.

В минувший вторник военная администрация воспользовалась временным затишьем и доставила самое необходимое в город.

Волонтеры разгружают гуманитарную помощь, 24 октября Волонтеры разгружают гуманитарную помощь, 24 октября

Водоснабжение в городе прекратилось еще до полномасштабного вторжения, электричества не стало в апреле 2022-го. Некоторые районы города напоминают лунную поверхность. Улицы усыпаны шрапнелью, в зданиях зияют дыры, некоторые разрушены полностью.

В минувший вторник казалось, будто Авдеевка была в эпицентре урагана. Украинская артиллерия каждые несколько минут обстреливала северо-восточную окраину города, пытаясь остановить наступление россиян.

"Сегодня немного тише, — сказал Барабаш. — Видим, что их войска укрепляют позиции. Мы считаем, что скоро начнется третья волна их наступления".

Руководитель администрации со своей командой прибыл в город, чтобы задокументировать последствия семи ракетных ударов, нанесенных за ночь.

Пока он разговаривал с журналистами, неподалеку раздались взрывы. "Это Зушка", — сказал он о зенитной установке калибра 23 мм, добавив, что возможно, где-то летал российский беспилотник "Орлан" и его пытались сбить.

Солдаты 59-й украинской бригады на огневой позиции в Донецкой области, 23 октября

В окрестностях Авдеевки подразделение 59-й бригады находилось на своих позициях 12 дней кряду, в сыром подземном окопе, кишащем мышами

"Большую часть времени мы стреляем по россиянам, чтобы остановить их продвижение, чтобы наши штурмовые группы могли продвинуться вперед и вернуть себе нашу землю", — объяснил командир с позывным Бенджамин.

Судя по всему, ВС РФ хотели побыстрее взять Авдеевку.

"Думаю, они просто пытаются нас отвлечь, чтобы мы перебросили сюда больше войск и не наступали на других участках фронта", — пояснил он.

В Авдеевке, в отличие от Бахмута, украинские солдаты не участвуют в уличных боях. Оставшиеся жители по большей части живут под землей и полностью зависимы от гуманитарной помощи. После десятилетия войны большинство из них привыкло к условиям, напоминающим апокалиптические.

В местном пункте выдачи гумпомощи люди выглядели явно измотанными

Из-за интенсивных обстрелов пункт закрыли на неделю: опасаясь, что российские войска будут атаковать очереди граждан, пришедших за помощью.

В нескольких кварталах от пункта выдачи живет 56-летняя Татьяна — единственная, кто остался в доме. Она собирает запасы дров на зиму

Татьяна — единственная жительница своего многоквартирного дома.

Она говорит, что не хочет обременять своих детей, которые живут под Киевом. Лестницы и коридоры, которые ведут в ее квартиру на третьем этаже, заставлены ветками деревьев, деревянными досками и картонными коробками — все это согреет холодной зимой.

Ее однокомнатная квартира превратилась в бункер, набитый консервами и водой. "Все боятся. Даже муравьи боятся", — объяснила она.

Директор больницы 55-летний Виталий Сытник рассказал, что верхние этажи здания сейчас разрушены, и сотрудники поднимаются туда только, чтобы поймать сигнал и сделать короткий звонок.

Сытник постоянно живет в больнице с марта 2022 года. Сейчас он обслуживает то, что осталось от палат, курит сигареты в спортивных штанах и тапочках.

Без электричества больница служит стабилизирующим пунктом. Городские экстренные службы давно прекратили работу. Пострадавших привозят волонтеры, на велосипедах или пешком. По его словам, он проработал в больнице 28 лет и отдал ей свои лучшие годы.

"Наконец-то люди начали как следует прятаться, — сказал он. — Но некоторые уже слегка психически неуравновешенны. Когда начинается обстрел, они не останавливаются — им уже все равно".

Но он планирует остаться.

"Наши ребята остаются, и мы тоже остаемся", — сказал он, добавив, что хочется, чтобы Авдеевка выстояла, хотя уже и не знает, что от нее осталось.

Напомним, что немецкий таблоид BILD пишет об угрозе окружения, отмечая, что ситуация под Авдеевкой значительно ухудшилась.

Также сообщалось, что, по словам бойца ВСУ Кирилла Сазонова, под Авдеевкой РФ держит больше бригад, чем под Работино.