Ключевой вопрос осени: под Авдеевкой РФ держит больше бригад, чем под Работино, — боец ВСУ

Российские власти пытаются захватить Авдеевку, чтобы заявить об "освобождении ДНР", отметил украинский защитник. Для этого россияне составили такой план осенней кампании, который предусматривал гибель значительного количества мобилизованных из оккупированного Донбасса.

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Командование ВС РФ бросило под Авдеевку в Донецкой области больше подразделений, чем под Роботиным Запорожской области, где россияне пытаются остановить контрнаступление ВСУ. Взятие города под Донецком должно стать ключевым вопросом осенней кампании. О ситуации на восточном участке фронта рассказал политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале военнослужащего.

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По мнению Сазонова, бои под Авдеевкой — "ключевой вопрос осенней кампании". Чтобы доказать это, он обратил внимание на особые ресурсы, которые враг задействовал на 20-километровом отрезке фронта в 5 км к северо-западу от Донецка.

Первый аргумент Сазонова — очередность подразделений ВС РФ, которые здесь бросались в атаку. По его словам, сначала здесь атаковали "мобилизованные с оккупированных территорий и зеки". Эти люди — "расходный материал" Первого армейского корпуса: то есть заблаговременно заложены огромные потери. После того как они своими телами обнаружили огневые точки ВСУ, вперед могли идти "ценные резервы на флангах".

Второй аргумент — количество ресурсов. Сазонов заявил, что под Авдеевкой — редкостная концентрация российских войск. В частности, сюда перебросили 12 мотострелковых бригад ВС РФ. 12 бригад — это больше, чем суммарное количество бригад, которые на востоке пытаются пробиться на Лиман и на юге воюют под Работино.

Кроме того, есть резервы — "семь полков, три батальона, разное усиление", — сказал боец Сил обороны. Также предположил, что эти силы перебросили с южного и восточного отрезка фронта.

Сазонов сделал два вывода. Во-первых, россияне заранее были готовы к огромным потерям под Авдеевкой. Во-вторых, потери были настолько велики, что "существенно подорвали его возможности".

"Большая политическая кампания "Освобождаем ДНР — берем Авдеевку" может стоить оккупанту слишком дорого. Подорвать его силы независимо от результата на карте. Уже подрывает", — резюмировал боец.

Сазонов о потерях РФ под Авдеевкой Сазонов о количестве сил ВС РФ под Авдеевкой Фото: Скриншот

Бои под Авдеевкой: детали

Отметим, немецкое издание Bild предположило, что для подразделений ВСУ, которые обороняют Авдеевку, действительно есть угроза окружения. Военный эксперт Юлиан Рьопке, который комментировал ситуацию, пояснил, что ситуация "ухудшилась". Также отметил, что взятие этого города ВС РФ будет означать "конец контрнаступления ВСУ".

На онлайн-карте боевых действий DeepState видно, что линия боев на севере вплотную приблизилась к Авдеевскому коксохимическому заводу на окраине населенного пункта. Позиции Сил обороны на юге не изменились в течение 23-27 октября 2023 года.

Ситуация под Авдеевкой 23 октября 2023 года Фото: DeepState Ситуация под Авдеевкой 27 октября 2023 года Фото: DeepState

Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил впечатляющие потери ВС РФ в боях за город под Донецком. По его словам, речь идет о тысячах обезвреженных россиян. Об этом же сообщает разведка Великобритании: потери РФ больше, чем во время боев под Бахмутом в 2023 году.

Напоминаем, командование ВС РФ решило отвести подводный корабль "Краснодар" на ремонт в Балтийское море: ремонт продлится ориентировочно около пяти месяцев. Между тем OSINT-расследователи изучили спутниковые фотографии авиабазы "Бельбек" под Севастополем: обнаружили там четыре мощных РЛС.