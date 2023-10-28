В битве за Авдеевку Россия понесла наибольшие потери в 2023 году, — разведка Британии

Российские военные корреспонденты усилили критику командования РФ и требуют изменения тактики наступления в Донецкой области.

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Россия не способна эффективно наступать, поскольку понесла в битве за Авдеевку наибольшие потери. Об этом Минобороны Великобритании сообщило в сервисе Х.

Специалисты отметили, что интенсивные бои вблизи населенного пункта продолжаются уже неделю. Вероятно, до восьми бригад направили именно на это направление.

Эти части, по информации британской разведки, скорее всего, понесли одни из самых высоких потерь среди российских войск в 2023 году. В ведомстве отметили, что российские военные корреспонденты усилили критику командования. Они недовольны тактикой РФ во время наступления на Авдеевку.

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"Характер этой операции подтверждает, что основной вызов для России остается неизменным, как и большую часть продолжительности войны", — говорится в заметке.

Политические лидеры, по мнению британских разведчиков, стремятся получить больше территорий. В то же время военные не могут успешно провести наступление на операционном уровне.

Битва за Авдеевку — хронология событий

Войска РФ в районе Авдеевки начали масштабное наступление 10 октября 2023 года. Российские подразделения активизировали боевые действия и начали движение вперед колоннами бронемашин.

Вследствие подобной тактики подразделения войск РФ понесли весомые потери, поэтому Кремль вынужден их скрывать от населения в самой России, отметили аналитики Института изучения войны. Так, 12 октября было подтверждено обезвреживание 1030 единиц живой силы противника. Наступление россиян и в дальнейшем продолжается, поэтому потери оккупантов только растут.

Глава Минобороны Рустам Умеров 28 октября назвал цифру потерь россиян в битве за Авдеевку. Он заявил, что россияне потеряли четыре тысячи бойцов.

Напомним, 24 октября российские войска, как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, планировали перерезать железную дорогу на северном секторе от Авдеевки в Донецкой области и захватить село Тоненькое.