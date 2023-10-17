"Боженька слышит все": ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ (фото)

Российский разведчик Алексей Межаков просил прощения на могилах оккупантов за то, что остался жив. После этого украинские военные уничтожили и его.

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Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали очередного российский захватчика — разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова. Об этом сообщает OSINT Georgia.

Как говорится в источнике, 48-летний Межаков был родом из Волгоградской области и служил по контракту.

"Боженька слышит все, включая молитвы. Алексей Межаков ходил на "аллею героев" в Камышине (Волгоградская область — ред.) и подходил к каждой могиле, молился и говорил: "Ребята, простите, что я жив". Теперь он с ними", — говорится в сообщении.

ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ

Напомним, 11 сентября блогер и волонтер Сергей Стерненко показал видео поражения танка РФ бойцами подразделения "Острые Картузы". Уничтожение этого российского танка произошло посреди лесополосы на левом берегу Днепра, где оккупанты пытались замаскировать своего "хищного зверя".

Также сегодня, 6 октября, командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский объявил о ликвидации российской станции радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" на Таврическом направлении и о потере врагом 323 человек в личном составе.