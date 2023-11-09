"Успішно демобілізований": в Україні загинув начштабу 810-ї бригади морської піхоти ЧФ РФ

За даними СтратКому ЗСУ, російського полковника Яна Суханова було важко поранено внаслідок удару ЗСУ по командному пункту бригади ЧФ РФ.

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У середу, 8 листопада, у Москві помер начальник штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації Ян Суханов. Про це повідомила Всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун".

Повідомляється, що Ян Суханов помер у Головному військовому клінічному госпіталі імені М.М. Бурденка у віці 43 років.

Про загибель окупанта також написав журналіст і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі. Військовий зазначив, що російський топофіцер був "успішно демобілізований".

Ліквідацію російського полковника підтвердив сайт "Миротворець". За даними порталу, Ян Суханов був ліквідований у листопаді. Він проживав у Севастополі та брав участь у російській військовій агресії проти України.

Удар по командному пункту бригади ЧФ РФ: що відомо

СтратКом ЗСУ 18 травня повідомив, що артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ, унаслідок чого полковника Яна Суханова було важко поранено.

Крім Суханова, важкі поранення також дістали начальник зв'язку 810 бригади капітан Андрій Бушмін, командир 542-го десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков і командир гаубичної батареї САУ 546 капітан Віктор Єршов.

ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів

Нагадаємо, 8 листопада журналіст Юрій Бутусов також повідомив, що внаслідок прицільного удару по штабу угруповання ЗС РФ "Дніпро" в Херсонській області, який ЗСУ завдали тиждень тому, було ліквідовано трьох старших офіцерів штабу.