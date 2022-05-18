ЗСУ знищили командний пункт 810-ї бригади армії РФ у Донецькій області
За даними українських військових, унаслідок артилерійського удару кілька офіцерів і полковників зазнали тяжких поранень.
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Артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ у Донецькій області. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у телеграмі.
За попередньою інформацією, було знищено командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти (військова частина 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Унаслідок знищено 3 та поранено 14 офіцерів командирського складу бригади, серед яких:
- т. в. о. командира бригади полковник Ян Суханов — тяжкопоранений;
- т. в. о командира 382 окремого батальйону морпіхів майор Леонід Смирнов — тяжкопоранений;
- начальник зв'язку 810 бригади капітан Андрій Бушмін — тяжкопоранений;
- командир 542-го десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков — тяжкопоранений;
- командир гаубичної батареї САУ 546 капітан Віктор Єршов — тяжкопоранений (відірвана рука).
Як передає "Новинарня", подія сталася у Донецькій області.
Нагадаємо, 23 квітня ЗСУ знищили командний пункт ЗС РФ під Херсоном. Унаслідок атаки було ліквідовано два генерали.
Також повідомлялося, що партизани підірвали російський бронепотяг у Мелітополі, через що окупанти перебувають у паніці.