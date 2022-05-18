ВСУ уничтожили командный пункт 810-й бригады армии РФ в Донецкой области

По данным украинских военных, в результате артиллерийского удара несколько офицеров и полковников получили тяжелые ранения.

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Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ в Донецкой области. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в телеграме.

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По предварительной информации, был уничтожен командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (военная часть 13140, Севастополь) Черноморского флота. В результате уничтожено 3 и ранено 14 офицеров командирского состава бригады, среди которых:

в.и.о. командира бригады полковник Ян Суханов — тяжело ранен

в.и.о командира 382 отдельного батальона морпехов майор Леонид Смирнов — тяжело ранен

начальник связи 810 бригады капитан Андрей Бушмин — тяжело ранен

командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен

командир гаубичной батареи САУ 546 капитан Виктор Ершов — тяжело ранен (оторвана рука)

Как передает "Новинарня", событие произошло в Донецкой области.

Напомним, 23 апреля ВСУ уничтожили командный пункт ВС РФ под Херсоном. В результате атаки были ликвидированы два генерала.

Также сообщалось, что партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе из-за чего оккупанты находятся в панике.