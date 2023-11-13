ЗСУ посилили атаки по військових об'єктах ЗС РФ на окупованих територіях та в Росії, — ISW

З літа 2023 року Сили оборони проводять ударну кампанію, спрямовану на об'єкти окупантів в Криму. Крім цього, була зафіксована робота партизанів на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації, розповіли аналітики.

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Збройні сили України посилили атаки на військові об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 12 листопада.

"Україна, схоже, посилює атаки на російську армію, матеріально-технічне забезпечення та інші високопоставлені активи в тилових окупованих районах України та Росії", — йдеться у повідомленні.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) від 12 листопада, в суботу 11 листопада українське підпілля атакувало військовий штаб Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок чого загинуло щонайменше троє співробітників ФСБ РФ та Росгвардії.

Аналітики наголосили, що 8 листопада українські партизани атакували колишнього керівника так званої "народної міліції ЛНР". Тоді як 9 листопада відбулися удари по російській військовій базі в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту РФ в Криму. Крім цього, 11 листопада були зафіксовані удари по об'єктах ворога на території Росії.

В Інституті вивчення війни додали, що українські військові проводять ударну кампанію, спрямовану на об'єкти окупантів в Криму з літа 2023 року.

Нагадаємо, 10 листопада в селищі Чорноморське в Євпаторійському районі Криму місцеві жителі чули звуки вибухів, повідомлялося по 4-5 прильотів у прикордонну заставу. За інформацією росЗМІ, безпілотний літальний апарат атакував нафтобазу у Феодосії.

9 листопада Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що Україна нібито атакувала за допомогою протикорабельної ракети "Нептун" тимчасово окупований Крим. За даним оборонного відомства ворога, російська протиповітряна оборона нібито виявила та знищила ракету над акваторією Чорного моря.