Удар по Скадовську: ЗМІ повідомили про загибель російських топофіцерів (фото)

У момент удару в будівлі перебували військові слідчі. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули 10 російських офіцерів, ще 11 дістали серйозні поранення.

Related video

9 листопада в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, що в результаті призвело до ліквідації високопоставлених офіцерів ЗС РФ. Про це повідомляє російське медіа Astra 10 листопада.

Нові подробиці про "приліт" в окупованому Скадовську Фото: Telegram

Зазначається, що "приліт" припав на двоповерхову будівлю на вулиці Портовій, 59. Попередньо, там дислокувалися російські військові слідчі. Після атаки будівлю було повністю знищено, а в ній на момент атаки перебували представники окупаційних військ.

У результаті, як зазначають журналісти, 10 окупантів загинули, а ще 11 дістали серйозні поранення. У якому вони зараз стані — невідомо.

Нові подробиці про "приліт" в окупованому Скадовську Фото: Telegram Нові подробиці про "приліт" в окупованому Скадовську Фото: Telegram Нові подробиці про "приліт" в окупованому Скадовську Фото: Telegram Нові подробиці про "приліт" в окупованому Скадовську Фото: Telegram Нові подробиці про "приліт" в окупованому Скадовську Фото: Telegram

Вибухи у Скадовську 9 листопада: що відомо

У четвер, у тимчасово окупованому місті Херсонської області пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив госпіталізацію 11 громадян, а також заявив про те, що одна з ракет нібито була перехоплена силами ППО, а інша влучила в приватний сектор, де кілька будинків зазнали пошкоджень.

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються", — ідеться в повідомленні.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ракета приземлилася поруч із будівлею колишнього колгоспу "Радянська Україна". Росіяни перекрили периметр і нікого не підпускали до місця інциденту.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що у Скадовську прогримів вибух у глибокому тилу ЗС РФ — 60 кілометрів від лінії фронту. Партизани вказують, що можливе попадання за місцем проживання офіцерів ЗС РФ.