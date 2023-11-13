"Вторая фаза": ХАМАС готовил повторное массированное нападение на Израиль, − WP

Журналисты утверждают, что боевики тщательно продумывали масштабное вторжение, чтобы вынудить израильское правительство ввести свои войска в сектор Газа.

Боевики организации ХАМАС готовились к "второму этапу" крупномасштабного нападения на Израиль с целью подогреть более обширный конфликт, создать кризис в регионе и нарушить отношения между Израилем и арабскими странами. Об этом сообщает издание The Washington Post.

"Они планировали вторую фазу, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах", — об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник, который на условиях анонимности говорил о секретных разведывательных данных.

Доказательства, собранные с 7 октября, свидетельствуют о том, что ХАМАС предусмотрел более глубокие атаки, чтобы спровоцировать войну с Израилем.

По данным официальных источников, некоторые боевики были оснащены достаточным запасом продовольствия, боеприпасов и снаряжения, способным обеспечить их на несколько дней. Они также получили указания продолжить наступление вглубь Израиля в случае успеха первой волны атак, с возможностью потенциального нападения на крупные израильские города.

Штурмовым группам ХАМАС удалось проникнуть вплоть до израильского города Офаким, расположенного в 15 милях от сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан.

Напомним, что офицер ЦАХАЛ рассказал о боях с боевиками в секторе Газа. Он отметил, что в городе могут скрываться тысячи террористов, и перед тем, как вступить с ними в бой, израильские военные предупреждают гражданское население и призывают покинуть опасные места.

Ранее сообщалось, что глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа. Главным условием возможной паузы в боевых действиях в анклаве является освобождение террористами всех израильских заложников.