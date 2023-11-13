"Мощный сигнал": в Минобороны Германии подтвердили намерения увеличить военную помощь Украине

По словам главы ведомства Бориса Писториуса, решение об удвоении помощи должно быть принято во время корректирующего заседания бюджетного комитета Бундестага, которое начнется в четверг, 16 ноября.

В следующем году Германия, вероятно, увеличит в два раза объем военной помощи Украине, как сообщил министр обороны ФРГ, Борис Писториус. Он сделал заявление, которым косвенно подтвердил соответствующие сообщения СМИ, пишет Deutsche Welle.

На канале ARD Писториус подчеркнул, что увеличение военной помощи представляет собой "мощный сигнал Украине о том, что мы не покидаем их". По информации из СМИ, ожидается увеличение объема помощи с 4 до 8 миллиардов евро.

"Мы не хотим в следующем году оказаться в ситуации, когда нам придется просить больше денег, когда это действительно важно", – сказал Писториус и добавил, что повышение помощи является "важным сигналом… особенно сейчас, когда Украина должна продолжать свою борьбу и в то же время часть внимания мировой общественности больше направлена на Израиль".

Решение об удвоении военной помощи должно быть принято в ходе планового заседания бюджетного комитета Бундестага. Источники в СМИ указывают, что это заседание намечено на четверг, 16 ноября. Правительственная коалиция, включающая СДПГ, СвДП и Зеленых, высказала принципиальное согласие на этот шаг.

Важно отметить, что "помощь на усиление" финансируется не из оборонного бюджета, а посредством так называемого Индивидуального плана 60 в федеральном бюджете. Этот план включает проекты, расходы на которые не приписываются конкретному министерству.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что идея выделить Украине 20 млрд евро встретила критику внутри ЕС. По словам дипломатов, представители ряда стран Евросоюза высказали сомнения касательно предоставления Киеву крупной суммы на годы вперед.