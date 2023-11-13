В Румынии стартует обучение украинских пилотов на F-16, – СМИ

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдет обучение украинских пилотов.

В понедельник, 13 ноября, открывается Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, Румыния, где начинается процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщает издание DW.

Информация из источника свидетельствует, что министр обороны Румынии, Анджел Тилвар, вместе с его нидерландским коллегой, Кайсой Оллонгрен, планируют открыть Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти в понедельник, 13 ноября. Этот центр предназначен для проведения обучения украинских пилотов.

Отмечается, что обучение в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет длиться около шести месяцев.

Также сообщается, что компания Lockheed, производящая F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения обучения.

К слову, 7 ноября сообщалось, что Нидерланды отправили первые истребители F-16 в Румынию для обучения украинских летчиков. В ближайшее время там заработает учебный центр, где пилотов и будут тренировать.

Напомним, 30 октября Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно 150 самолетов F-16 и Gripen, чтобы закрыть воздушное пространство и завоевать преимущество в войне. Они поступят не раньше весны 2024 года.