Израиль показал перехват цели противоракетным комплексом Arrow (видео)

Военные уже не впервые используют зенитно-ракетный Arrow для перехвата целей. Перед этим произошло впервые уничтожение цели в космосе.

Во время боевых действий по Израилю запускают тысячи ракет различного типа. Для перехвата воздушных целей используются различные противовоздушные комплексы. Министерство обороны показало использование противоракетного комплекса Arrow.

Армия обороны Израиля применила комплекс Arrow он же "Хец" на юге страны, чтобы перехватить воздушную цель. Что именно перехватил противоракетный комплекс военные не уточнили, но отметили, что это произошло во время операции "Железные мечи".

Arrow — это семейство зенитно-ракетных комплексов, которые созданы в соответствии с планами Израиля иметь противоракетную оборону. Финансирование проекта происходило со стороны Израиля и США, существует сразу 3 поколения ракет "Хец" и 4 находится в разработке. С начала боевых действий в Израиле военные уже применяли "Хец" для перехвата баллистической ракеты, которую запускали иранские хуситы из Йемена.

Напомним, 5 ноября Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе с помощью ПРО Arrow.

31 октября Израиль впервые применил новейшую систему ПРО Arrow с начала войны 7 октября.