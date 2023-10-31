Израиль впервые применил новейшую систему ПРО Arrow, — АОИ

С начала боевых действий 7 октября Воздушные силы впервые применили ракету Хец. Стоимость одной противоракеты оценивается в 3 млн долларов.

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Армия обороны Израиля впервые с начала боевых действий использовала новейшую систему противоракетной обороны Arrow для перехвата ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Израиля.

Впервые с 7 октября, когда боевики ХАМАС начали вторжение в Израиль, Воздушные силы использовали ЗРК Arrow для перехвата ракеты, которая была выпущена из района Красного моря класса "земля-земля". Расчет обнаружил и отследил траекторию ракеты, чтобы сбить ее в самое подходящее время и место.

Также сообщается, что в район пуска ракет вылетели истребители для перехвата других воздушных целей. Отмечается, что Воздушные силы перехватили все угрозы за пределами Израиля, вторжения в воздушное пространство страны не было.

ЗРК Arrow или Хец — это система противоракетной обороны, которая имеет схожие характеристики с американским Patriot. Разработка началась в 1986 году совместно с Соединенными Штатами, а на вооружение комплекс поступил в 2000 году. Существует 4 поколения ракет — от первого до четвертого. Комплекс состоит из:

радиолокационной станции раннего предупреждения EL/M-2080 Green Pine

пункта управления Golden Citron

центра управления пуском Brown Hazelnut

пусковых установок.

Цена одной ракеты составляет примерно 3 млн долларов. Ежегодно Израиль инвестирует 65 млн долларов в программу.

Стоит заметить, что Йемен заявил о пуске крылатых и баллистических ракет по территории Израиля.

Напомним, 31 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху категорически исключил прекращение огня до победы над ХАМАСом.

Также СМИ писали, что в Пентагоне заговорили о дефиците комплексов Patriot за рубежом.