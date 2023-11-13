Гражданские пока не согласились на эвакуацию из Авдеевского коксохима, — ГВА (видео, карта)

По словам главы городской военной администрации Виталия Барабаша, пока люди не соглашаются на эвакуацию с завода и не понятно, почему они там сидят.

Гражданских людей, которые остаются в укрытиях на территории Авдеевского коксохима в очередной раз попытаются уговорить эвакуироваться. Об этом 13 ноября рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Барабаша, нет объяснения, почему они там находятся и не эвакуируются.

"Пока люди не соглашаются на эвакуацию. Не понятно, почему они там сидят. Я ни одного адекватного объяснения от них не услышал. В ближайшие дни будет вторая попытка их уговорить. Надеюсь, люди примут решение", — рассказал глава ГВА.

Барабаш рассказал, что ВС РФ продолжают проводить активные боевые действия в том направлении, где расположен Авдеевский коксохим, хотя от самого завода они еще далеко.

Также он отметил, что на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить город и бросают свои штурмовые отряды то на севере, то на юге от Авдеевки.

"Последние несколько дней они (ВС РФ — ред.) полезли на промку. Очень много личного состава они бросают на штурмы. Все атаки, которые враг проводил, все отбиты и линия обороны держится. Очень непросто, очень сложно, но контролируемо", — рассказал Виталий Барабаш.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 13 ноября 2023 года, на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, противник не оставляет попыток окружить город Авдеевка. Силы обороны наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия ВС РФ юго-восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.

Фото: deepstatemap.live

Напомним, 9 ноября эксперт объяснил, зачем ВС РФ нужна Авдеевка. По мнению военного аналитика Ивана Ступака, захват Авдеевки нужен Москве, чтобы во время президентской избирательной кампании показать успех армии РФ.