Из-за колебаний США и Европы: Путин может снова поверить в свою победу, — глава МИД Литвы

По словам МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Путин, увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, может начать планировать нападение снова.

Из-за неопределенности в отношениях западных союзников по вопросу продолжения поддержки Украины, российскому лидеру Владимиру Путину может вернуться уверенность в своей позиции в ходе военных действий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС, передает "Европейская правда".

"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова", — сказал Ландсбергис.

Министр выражает мнение о том, что "Европа имела возможность оказывать такое давление, что единственной победой в этой войне мог бы стать день освобождения Киева, который бы отметили украинцы".

"Но теперь, похоже, ситуация опять неуверенная. Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас пора, чтобы мы снова сделали это", — подчеркнул глава МИД Литвы.

Ландсбергис также высказался против идущих переговоров между Украиной и Россией.

"Любые прекращения огня, любые переговоры — это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие… Здесь нельзя "сойтись посередине", — отметил он.

По его мнению, "если дойдет до прекращения огня и мы попытаемся это провернуть с аргументами, которые мы защитили Киев, другие украинские территории — будет ясно понятно, что это победа Путина".

Напомним, 3 ноября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о "тайных переговорах" с Россией. Чиновник заверил, что Украина не ведет переговоров "за закрытыми дверями" с Кремлем.