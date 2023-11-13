"Чтобы зима прошла без отключений": Германия отправит Украине еще 2 системы IRIS-Т, — посол

По словам посла ФРГ в Украине Мартиа Егера, поддержка Киева со стороны Берлина направлена в значительной степени на противовоздушную оборону.

К к концу 2023 года Украина получит две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии, предназначенные для обеспечения защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от возможных российских атак в зимний период. Об этом сообщает посол Германии в Украине Мартиа Егер во время специального мероприятия NV "Формула успеха Украины", которое состоялось 11 ноября.

Посол подчеркнул, что акцент на поддержке Украины со стороны Германии сосредоточен в значительной степени на области противовоздушной обороны. В частности, были выделены поставки таких систем, как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т", — сказал Егер.

Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По мнению посла, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.

Егер подчеркнул, что Германия также придает важное значение укреплению защиты украинских энергосистем, особенно в контексте поддержки энергетических возможностей.

"Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", — подчеркнул он.

Напомним, 6 ноября в ВСУ объяснили, почему Украине недостаточно ПВО от союзников. Зато они предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали. Юрий Игнат отметил, что слово "вся" нужно разделить на номенклатуру получения и на количество. Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно — Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T. Еще нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed.