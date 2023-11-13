Алкоголь и наркотики: британская разведка назвала процент злоупотребления в рядах ВС РФ

Причиной деградации солдат ВС РФ стало отсутствие ротации, из-за чего они вынуждены без отпуска долгое время находиться на передовой.

Среди российских военнослужащих распространены злоупотребления алкоголем и наркотиками, что приводит к большому числу дисциплинарных проступков и преступлений. Согласно данным независимого российского издания "Верстка", 15% российских военнослужащих на Украине употребляют наркотики, в том числе амфетамины и коноплю. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что информация российского издания заслуживает доверия, так как она совпадает с многочисленными сообщениями с 2022 года о высоком уровне дисциплинарных инцидентов, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских солдат.

Вероятно те военнослужащие, которые были уличены в таких нарушениях военное командование РФ направляют в отряды "Шторм-Z", Таким образом так называемые штурмовые бригады фактически превратились в штрафные подразделения.

Также британская разведка называет и причины такой ситуации в рядах ВС РФ. Вероятно, случаи злоупотребления алкоголем и наркотиками участились из-за отсутствия ротации войск, в силу чего солдаты вынуждены подолгу находиться на передовой без отпуска.

Напомним, в Москве жены мобилизованных российских солдат 8 ноября впервые вышли на пикет с требованием вернуть мужей домой. Всего на акцию вышли 30 женщин, они развернули плакаты и потребовали провести ротацию военнослужащих.