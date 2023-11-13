СБУ расследует более 8 тысяч производств в отношении коллаборационистов, — СМИ

Один из недавно объявленных приговоров касался приспешника российских оккупантов Владимира Сальдо, который сейчас руководит захваченными территориями Херсонской области.

Следователи Службы безопасности Украины расследуют более 8 тысяч уголовных производств относительно предательства и пособничества России. Об этом сообщает NV со ссылкой на ведомство.

Более 7 тысяч уголовных производств начато по статье Уголовного кодекса 111-1. Она предусматривает ответственность за сотрудничество со страной-агрессором и коллаборационную деятельность.

Почти 2900 человек проходят фигурантами в этих производствах. В судебные инстанции, как информирует издание, направлено более 2 тысяч производств в отношении почти 2100 человек. В отношении 330 коллаборационистов суды уже вынесли приговоры.

"Один из последних — 15 лет тюрьмы гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо, который возглавляет местную оккупационную власть", — говорится в публикации.

СБУ расследовала почти 1 тысячу уголовных производств по статье 111-2, которая предусматривает ответственность за пособничество государству-агрессору. Она касается более 300 человек. В судебные инстанции в целом уже направлено почти 200 производств.

Коллаборационисты в Украине — приговор Сальдо

Малиновский районный суд Одессы 8 ноября огласил приговор Владимиру Сальдо, "исполняющему обязанности губернатора Херсонской области". Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде отметили, что судебное разбирательство состоялось в отсутствие обвиняемого. Его обвиняли в государственной измене, коллаборационистской деятельности, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников.

Напомним, 9 ноября в ГУР объяснили важность ликвидации коллаборанта Михаила Филипоненко. Спецоперация была проведена украинской спецслужбой совместно с движением сопротивления.